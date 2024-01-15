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В Харьковской области столкнулись два автомобиля: пострадали семь человек, среди них ребенок

Фото: в Харьковской области столкнулись два автомобиля (t.me/police_kh_region)
Автор: Татьяна Степанова

В Богодухове Харьковской области в результате столкновения двух легковых автомобилей 14 января пострадали семь человек, среди них 12-летний ребенок

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.

Как сообщается, 14 января около 19:50 на трассе Харьков-Сумы на выезде из города Богодухов произошло столкновение автомобилей Chevrolet и ВАЗ-2108.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель "ВАЗ-2108" выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с другим автомобилем под управлением 41-летнего жителя Сумской области.

В результате ДТП пострадали водитель Chevrolet, его 42-летняя жена и 12-летняя дочь.

Водитель "ВАЗ" и три его пассажира также получили телесные повреждения.

Все пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

Транспортные средства помещены на площадку временного задержания.
По данному факту возбуждено уголовное производство.

 

Фото: в Харьковской области столкнулись два автомобиля (t.me/police_kh_region)

ДТП в Украине

Напомним, 3 января под Житомиром произошла масштабная авария с участием 5 автомобилей. 

Также ДТП с пострадавшими произошло во Львовской области в субботу, 13 января.

По данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.

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ДТПхарков