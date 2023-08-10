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У Харківській області затримали жінку, яка вивозила зерно в РФ. Їй оголосили підозру

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканка селища Великий Бурлук у Харківській області під час окупації частини регіону почала вивозити зерно в Бєлгородську область РФ. Правоохоронці оголосили їй підозру в колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

У липні 2022 року під час окупації селища Великий Бурлук підприємиця, підтримуючи дії РФ, здійснювала господарську діяльність у взаємодії з представниками держави-агресора.

Маючи спеціальну техніку і обладнання та залучивши найманих працівників, підозрювана організувала збір українського врожаю. В подальшому його вивозили до Бєлгородської області РФ і там реалізовували.

Фото: Затримання (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Також підприємиця переоформила фермерське господарство відповідно до російського законодавства, щоб сплачувати податки в казну держави-агресора", - пояснили у прокуратурі.

Що їй загрожує

Директорці фермерського господарства повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Їй загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

За клопотанням прокурорів підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Колаборанти і зрадники в Харківській області

Частину регіону було захоплено російськими військами, проте пізніше ЗСУ звільнили майже всю область. Низка місцевих жителів під час окупації співпрацювала з військами РФ.

Житель Балаклії у Харківській області після захоплення міста пішов працювати "поліцейським" до окупантів. Він охороняв будівлю загарбників та збирав гроші з місцевих мешканців на "Центральному ринку".

Також "начальник поліції" РФ у Харківській області того року, погрожуючи зброєю, відібрав у жінки елітний позашляховик. Правоохоронці оголосили йому про підозру в порушенні законів і звичаїв війни.

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