RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области задержали женщину, которая вывозила зерно в РФ. Ей объявили подозрение

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница поселка Великий Бурлук в Харьковской области во время оккупации части региона начала вывозить зерно в Белгородскую область РФ. Правоохранители объявили ей подозрение в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

В июле 2022 года во время оккупации поселка Великий Бурлук предпринимательница, поддерживая действия РФ, осуществляла хозяйственную деятельность во взаимодействии с представителями государства-агрессора.

Имея специальную технику и оборудование и привлекая наемных работников, подозреваемая организовала сбор украинского урожая. В дальнейшем его вывозили в Белгородскую область РФ и там реализовывали.

Фото: Задержание (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Также предпринимательница переоформила фермерское хозяйство в соответствии с российским законодательством, чтобы платить налоги в казну государства-агрессора", - пояснили в прокуратуре.

Что ей угрожает

Директору фермерского хозяйства сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

По ходатайству прокуроров подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Коллаборанты и предатели в Харьковской области

Часть региона была захвачена российскими войсками, однако позже ВСУ уволили почти всю область. Ряд местных жителей в ходе оккупации сотрудничал с войсками РФ.

Житель Балаклеи в Харьковской области после захвата города пошел работать "полицейским" к оккупантам. Он охранял здание захватчиков и собирал деньги с местных жителей на "Центральном рынке".

Также "начальник полиции" РФ в Харьковской области в том году, угрожая оружием, отобрал у женщины элитный внедорожник. Правоохранители объявили ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБелгородская областьВойна в Украинехарков