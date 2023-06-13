ua ru
Вт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Балаклії затримали "поліцейського", який охороняв росіян і збирав для них гроші на ринку

Новость на русском →
Балаклія, Вівторок 13 червня 2023 22:56
У Балаклії затримали "поліцейського", який охороняв росіян і збирав для них гроші на ринку Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Балаклії у Харківській області після захоплення міста пішов працювати "поліцейським" до окупантів. Він охороняв будівлю загарбників та збирав гроші з місцевих мешканців на "Центральному ринку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Після захоплення російськими військовими м. Балаклія місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Чоловік обійняв псевдопосаду "дільничного інспектора відділу дільничних інспекторів поліції УВС ВЦА Харківської області".

Чим він займався

До його "обов’язків" входило: охорона адміністративної будівлі тимчасової цивільної адміністрації місті Балаклія, здійснення контрольно-пропускного режиму, огляд речей громадян.

У Балаклії затримали &quot;поліцейського&quot;, який охороняв росіян і збирав для них гроші на ринку

Також він збирав кошти за оренду торгових місць на території "Центрального ринку" та підтримував "порядок" на закріпленій дільниці.

Що йому загрожує

Громадянину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ситуація в Балаклії

Місто було окуповане росіянами на самому початку вторгнення, проте вже восени минулого року ЗСУ звільнили Балаклею.

За цей час правоохоронці затримали кілька людей, які перейшли на бік росіян і почали з ними співпрацювати.

Нагадаємо, що окупаційними військами у Балаклії Харківської області керував "комендант" Валерій Буслов. До вторгнення в Україну він військовим комендантом Калінінграда.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація харков Балаклея Війна в Україні
NEWS
Путін та Сіярто синхронно виступили проти військової допомоги Україні. У МЗС відповіли їм
Путін та Сіярто синхронно виступили проти військової допомоги Україні. У МЗС відповіли їм
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни