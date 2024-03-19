У Харківській області затримали спільника РФ, який в окупації здавав патріотів (фото)

Деталі справи

За матеріалами справи, зловмисником виявився мешканець Харківської області, який під час боїв за обласний центр співпрацював з агресором.

Тоді фігурант добровільно обходив фронтову територію області, де фіксував місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Усю отриману інформацію він передавав командуванню окупаційних угруповань РФ, які воювали на Ізюмському напрямку.

Чоловік здавав росіянам патріотів

Після захоплення частини регіону, загарбники залучали свого поплічника до чергування на російських блокпостах. Там він допомагав агресору виявляти учасників руху опору, які діяли на території області.

Для цього фігуранту видали автомат АК-74 з боєприпасами та військову форму російського зразка.

Фото: Затриманий (facebook.com/ssu.kharkiv)

Володіючи інформацією про українських патріотів-односельців, він "здавав" їх загарбникам під час зупинки автомобілів на ворожих блокпостах.

Що йому загрожує

Фігуранта затримали під час спроби втекти на тимчасово окуповані території. Він намагався уникнути правосуддя, але СБУ завадила цим намірам.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України:

пособництво державі-агресору;

несанкціоноване поширення інформації про напрямок, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років в'язниці.

Правоохоронці шукають зрадників в Україні

Сьогодні стало відомо, що правоохоронці затримали інформатора російської розвідки, який шпигував за ЗСУ в Миколаївській області за допомогою дронів. Тепер йому загрожує до 12 років в'язниці.

А вчора співробітники Служби безпеки України затримали сім'ю зрадників, яка на замовлення Федеральної служби безпеки готувала ракетні удари по нашій країні, а також ховала останки терористів під Києвом.