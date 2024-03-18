Готували ракетні удари по Україні. СБУ затримала сім'ю зрадників

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали сім'ю зрадників, яка на замовлення Федеральної служби безпеки (ФСБ) готувала ракетні удари по нашій країні, а також хоронила останки терористів під Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Що сталось

Кіберфахівці СБУ викрили батька та сина, які готували ракетні удари по столичному регіону України. Зрадники "зливали" геолокації басування Сил оборони, у тому ж числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

За наведенням зрадників терористи планували прицільні ракетні удари по українських об’єктах.

Колаборантів було затримано у результаті спецоперації в Київській області. Синхронно з цим було проведено заходи для убезпечення підрозділів наших військових, а також виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України.

"Серед іншого, ці агенти ФСБ виконували специфічне завдання російської спецслужби – шукали останки рашистів, які загинули під час боїв за Київ. Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили", - додає пресслужба.

Після цього вони направляли до ФСБ відповідні "фотозвіти" із прив’язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків.

Згідно з даними слідства, зрадники раніше проходили службу у складі правоохоронних органів, але після звільнення були дистанційно завербовані ворогом, який "звернув увагу" на їх антиукраїнські коментарі.

"На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання "Ахмат", - додає СБУ.

Що загрожує

Відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, зрадникам загрожує довічне ув'язнення.

Фото: СБУ затримала сім'ю зрадників, яка готувала ракетні удари по Україні (t.me/SBUkr)