В Харьковской области задержали сообщника РФ, который в оккупации сдавал патриотов (фото)

Детали дела

По материалам дела, злоумышленником оказался житель Харьковской области, который во время боев за областной центр сотрудничал с агрессором.

Тогда фигурант добровольно обходил фронтовую территорию области, где фиксировал места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

Всю полученную информацию он передавал командованию оккупационных группировок РФ, которые воевали на Изюмском направлении.

Мужчина сдавал россиянам патриотов

После захвата части региона, захватчики привлекали своего приспешника к дежурству на российских блокпостах. Там он помогал агрессору выявлять участников движения сопротивления, которые действовали на территории области.

Для этого фигуранту выдали автомат АК-74 с боеприпасами и военную форму российского образца.

Фото: Задержанный (facebook.com/ssu.kharkiv)

Владея информацией об украинских патриотах-односельчанах, он "сдавал" их захватчикам во время остановки автомобилей на вражеских блокпостах.

Что ему грозит

Фигуранта задержали при попытке сбежать на временно оккупированные территории. Он пытался избежать правосудия, но СБУ помешала этим намерениям.

На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:

пособничество государству-агрессору;

несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения.

Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Правоохранители ищут предателей в Украине

Сегодня стало известно, что правоохранители задержали информатора российской разведки, который шпионил за ВСУ в Николаевской области с помощью дронов. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

А вчера сотрудники Службы безопасности Украины задержали семью предателей, которая по заказу Федеральной службы безопасности готовила ракетные удары по нашей стране, а также укрывала останки террористов под Киевом.