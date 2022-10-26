СБУ задержала коллаборантку, возглавлявшую оккупационную "роспочту" в Харьковской области. Также изменница причастна и к обворованию одного из отделений "Укрпочты".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу СБУ.

"Она (коллаборантка, - ред.) добровольно присоединилась к рядам оккупационной администрации, где возглавила созданную захватчиками местную "почту", - пишет пресс-служба СБУ.

После похищения 2 млн гривен в одном из отделений "Укрпочты" предательница передала их агрессора.

"Предательницей оказалась бывшая работница регионального подразделения почтовой связи", - добавляет СБУ.

В то же время, женщина формировала подконтрольную России почтовую сеть в Балаклее и Изюме. Она планировала получить от бывших коллег электронные ключи доступа к системам администрирования и призвала перейти на сторону врага, чтобы передавать на баланс агрессора госимущество "Укрпочты".

"После увольнения региона злоумышленница пыталась скрываться от правосудия, но сотрудники СБУ своевременно разоблачили ее", - отмечает пресс-служба.

Фото: в Харьковской области задержали коллаборантку, возглавлявшую оккупационную "роспочту" (ssu.gov.ua)