ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской области задержали коллаборантку, возглавлявшую оккупационную "роспочту"

Новина українською →
Среда 26 октября 2022 09:53
В Харьковской области задержали коллаборантку, возглавлявшую оккупационную "роспочту" Фото: в Харьковской области задержали коллаборантку, возглавлявшую оккупационную "роспочту" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ задержала коллаборантку, возглавлявшую оккупационную "роспочту" в Харьковской области. Также изменница причастна и к обворованию одного из отделений "Укрпочты".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Она (коллаборантка, - ред.) добровольно присоединилась к рядам оккупационной администрации, где возглавила созданную захватчиками местную "почту", - пишет пресс-служба СБУ.

После похищения 2 млн гривен в одном из отделений "Укрпочты" предательница передала их агрессора.

"Предательницей оказалась бывшая работница регионального подразделения почтовой связи", - добавляет СБУ.

В то же время, женщина формировала подконтрольную России почтовую сеть в Балаклее и Изюме. Она планировала получить от бывших коллег электронные ключи доступа к системам администрирования и призвала перейти на сторону врага, чтобы передавать на баланс агрессора госимущество "Укрпочты".

"После увольнения региона злоумышленница пыталась скрываться от правосудия, но сотрудники СБУ своевременно разоблачили ее", - отмечает пресс-служба.

Фото: в Харьковской области задержали коллаборантку, возглавлявшую оккупационную "роспочту" (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала двух агентов, работавших на пропагандистское издание России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Служба безопасности Украины
NEWS
Зеленский - Штайнмайеру: IRIS-T демонстрирует мощные результаты, но одной системы мало
Зеленский - Штайнмайеру: IRIS-T демонстрирует мощные результаты, но одной системы мало
DAILY
Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев