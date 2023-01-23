У Харківській області затримали голову сільради, яка здавала росіянам позиції ЗСУ

Очільниця села Харківської області здавала росіянам позиції ЗСУ та будівель, у яких проводяться наради представники органів влади. Правоохоронці затримали її та помістили під варту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"Сільський голова однієї з територіальних громад Красноградського району добровільно вступила у змову з представниками російських спецслужб та систематично надавала їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура зазначає, що жінка склала список під назвою "Шкідники", до якого входили місцеві жителі, які активно висловлюють проукраїнську позицію. Також вона збирала та передавала інформацію щодо представників Збройних сил України.
"Також вона передавала росіянам інформацію про розташування споруд цивільного захисту, окремих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України, відділів поліції на території Красноградського району та будівель, у яких проводяться наради представники органів влади", - додали у прокуратурі.
Жінку затримали та повідомили про підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, що під час окупації Куп'янського району Харківської області чоловік вирішив стати "поліцейським" та служити РФ. Після звільнення регіону йому заочно оголосили про підозру, а тепер вдалося його знайти та затримати.
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