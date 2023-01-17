Під Куп’янськом затримали "поліцейського", який під час окупації працював на РФ

Під час окупації Куп'янського району Харківської області чоловік вирішив стати "поліцейським" та служити РФ. Після звільнення регіону йому заочно оголосили про підозру, а тепер вдалося його знайти та затримати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"53-річний чоловік з березня цього року добровільно пішов працювати у фейковий правоохоронний орган у Куп‘янську", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що колаборант присягнув на вірність РФ та обійняв псевдопосаду "дільничного інспектора". Свої "обов‘язки" псевдоправоохоронець виконував до вересня, а потім переховувався від відповідальності у селі Нечволодівка Куп‘янського району.

Раніше йому повідомляли про підозру у колабораційній діяльності. Після затримання суд задовольнив клопотання окружної прокуратури та взяв під варту підозрюваного. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.