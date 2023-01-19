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Допомагали перекидати ешелони РФ. У Харківській області затримано екс-чиновників УЗ

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Харківська область, Четвер 19 січня 2023 11:38
Допомагали перекидати ешелони РФ. У Харківській області затримано екс-чиновників УЗ Фото: у Харківській області затримано екс-чиновників УЗ (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Співробітники Служби безпеки на Харківщині затримали екс-чиновників філії Укрзалізниці, які допомагали російським військовим перекидати ешелони в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними СБУ, після захоплення частини Харківської області посадовці УЗ добровільно співпрацювали з місцевою окупаційною "адміністрацією", де їм роздали керівні "посади" у лавах створеної ворогом "Куп'янськ-південної дистанції колії".

"На цих "посадах" вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті. Насамперед зловмисники сприяли перекиданню рухомого складу військової техніки, озброєння та боєприпасів з території Росії", - розповіли у спецслужбі.

Крім того, зрадники організували "передачу" окупантам виробничого обладнання місцевого підрозділу "Укрзалізниці". Також вони особисто закликали місцевих жителів приєднуватися до "залізничних підприємств", які контролював ворог.

Після звільнення території Харківської області один із зловмисників втік до РФ, інші - вирішили "залягти на дно" та спробували уникнути покарання.

Правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисників та затримали їх. Їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (допомога державі агресору). Суд відправив зрадників під арешт.

Фігуранту, якому вдалося виїхати із країни, також виписали підозру.

Нагадаємо, ранішеСБУ викрила в Херсоні чергового колаборанта, який співпрацював із ворогом. Зрадник працював в окупаційному "МВС".

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