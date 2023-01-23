В Харьковской области задержали главу сельсовета, которая сдавала россиянам позиции ВСУ

"Сельский глава одной из территориальных общин Красноградского района добровольно вступила в сговор с представителями российских спецслужб и систематически оказывала им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что женщина составила список под названием "Вредители", в который входили местные жители, активно выражающие проукраинскую позицию. Также она собирала и передавала информацию о представителях Вооруженных сил Украины.

"Также она передавала россиянам информацию о расположении сооружений гражданской защиты, отдельных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Министерства обороны Украины, отделов полиции на территории Красноградского района и зданий, где проводятся совещания представители органов власти", - добавили в прокуратуре.

Женщину задержали и сообщили о подозрении в государственной измене. Ей грозит пожизненное заключение.