В Харьковской области задержали главу сельсовета, которая сдавала россиянам позиции ВСУ

Глава села Харьковской области сдавала россиянам позиции ВСУ и зданий, в которых проводятся совещания представители органов власти. Правоохранители задержали ее и заключили под стражу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"Сельский глава одной из территориальных общин Красноградского района добровольно вступила в сговор с представителями российских спецслужб и систематически оказывала им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что женщина составила список под названием "Вредители", в который входили местные жители, активно выражающие проукраинскую позицию. Также она собирала и передавала информацию о представителях Вооруженных сил Украины.
"Также она передавала россиянам информацию о расположении сооружений гражданской защиты, отдельных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Министерства обороны Украины, отделов полиции на территории Красноградского района и зданий, где проводятся совещания представители органов власти", - добавили в прокуратуре.
Женщину задержали и сообщили о подозрении в государственной измене. Ей грозит пожизненное заключение.
Напомним, что во время оккупации Купянского района Харьковской области мужчина решил стать "полицейским" и служить РФ. После увольнения региона ему заочно объявили о подозрении, а теперь удалось его найти и задержать.
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