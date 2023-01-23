RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области задержали главу сельсовета, которая сдавала россиянам позиции ВСУ

Фото: В Харьковской области задержали главу сельсовета, которая сдавала россиянам позиции ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава села Харьковской области сдавала россиянам позиции ВСУ и зданий, в которых проводятся совещания представители органов власти. Правоохранители задержали ее и заключили под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Сельский глава одной из территориальных общин Красноградского района добровольно вступила в сговор с представителями российских спецслужб и систематически оказывала им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что женщина составила список под названием "Вредители", в который входили местные жители, активно выражающие проукраинскую позицию. Также она собирала и передавала информацию о представителях Вооруженных сил Украины.

"Также она передавала россиянам информацию о расположении сооружений гражданской защиты, отдельных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Министерства обороны Украины, отделов полиции на территории Красноградского района и зданий, где проводятся совещания представители органов власти", - добавили в прокуратуре.

Женщину задержали и сообщили о подозрении в государственной измене. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, что во время оккупации Купянского района Харьковской области мужчина решил стать "полицейским" и служить РФ. После увольнения региона ему заочно объявили о подозрении, а теперь удалось его найти и задержать.

Сотрудники Службы безопасности Харьковской области задержали экс-чиновников филиала "Укрзализныци", которые помогали российским военным перебрасывать эшелоны в Украину.

Житель пгт Песочин (Харьковская область) радовался обстрелам энергетической инфраструктуры Украины и распространял тематические сообщения в социальных сетях. Его обнаружили и задержали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныхарковВойна в Украине