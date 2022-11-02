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У Харківській області затримали двох освітян, які в окупації викладали за програмою РФ

Фото: У Харківській області затримали двох освітян, які в окупації викладали за програмою РФ (npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали працівника управління освіти та директора навчального закладу, які після окупації населеного пункту у Харківській області перейшли на бік росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

"Двоє громадян, маючи проросійські погляди, відкрито підтримували дії РФ проти України. З перших днів окупації населених пунктів Великобурлуцької територіальної громади вони почали співпрацювати з ворогом", - йдеться у повідомленні.

Директор навчального закладу організував викладання освітнього процесу за програмою РФ та отримав від окупаційної влади підручники російського зразка. Також директор наказав знищити всю українську література та підручники. Спеціалістка з управління освіти селищної ради проводила агітаційну роботу серед працівників навчальних закладів та місцевих мешканців. Російським пропагандистам вона розповідала, як ще з 2014 року очікувала на захоплення регіону Росією.

Поліція затримала обох осіб та вже оголосила про підозру у колабораційній діяльності. Директору загрожує до трьох років позбавлення волі, а спеціалісту з управління освіти до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспіровану шпигунку ФСБ у Луганській області.

Також під Куп’янськом затримали колаборанта, який вирішував соціальні питання окупантів.

Раніше прикордонники виявили та затримали двох колаборантів. Вони прямували в Київ та мали при собі російські рублі.

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