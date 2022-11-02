RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области задержали двух педагогов, преподававших в оккупации по программе РФ

Фото: В Харьковской области задержали двух педагогов, которые в оккупации преподавали по программе РФ (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали работника управления образования и директора учебного заведения, которые после оккупации населенного пункта в Харьковской области перешли на сторону россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"Двое граждан, имея пророссийские взгляды, открыто поддерживали действия РФ против Украины. С первых дней оккупации населённых пунктов Великобурлукской территориальной общины они начали сотрудничать с врагом", - говорится в сообщении.

Директор учебного заведения организовал преподавание образовательного процесса по программе РФ и получил от оккупационных властей учебники российского образца. Также директор приказал уничтожить всю украинскую литературу и учебники. Специалистка по управлению образования поселкового совета проводила агитационную работу среди работников учебных заведений и местных жителей. Российским пропагандистам она рассказывала, как еще с 2014 года ожидала захвата региона Россией.

Полиция задержала обоих и уже объявила о подозрении в коллаборационной деятельности. Директору грозит до трех лет лишения свободы, а специалисту по управлению образования до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что контрразведка Службы безопасности разоблачила глубоко законспирированный шпион ФСБ в Луганской области.

Также под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов.

Ранее пограничники обнаружили и задержали двух коллаборантов. Они направлялись в Киев и имели при себе российские рубли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияхарковполицияВойна в Украине