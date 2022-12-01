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У Харківській області затримали "чиновника", який взяв шефство над кількома селами

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Україна, Четвер 01 грудня 2022 21:44
У Харківській області затримали "чиновника", який взяв шефство над кількома селами Фото: У Харківській області затримали "чиновника", який взяв шефство над кількома селами (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Під час окупації частини Харківської області чоловік перейшов на бік РФ та взяв шефство над кількома селами. Правоохоронці затримали його та повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Наприкінці травня чоловік, погодившись на пропозицію окупантів, зайняв посаду "помічника начальника Борівського ТУ ВЦА Ізюмського району Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що до його псевдообов‘язків увійшло шефство над селом Підлиман та селом Нижня Журавка Ізюмського району. Він організовував життєдіяльність населених пунктів за вказівками окупантів.

Правоохоронці затримали чоловіка. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у колабораційній діяльності.

Нагадаємо, що під час окупації частини Харківської області жінка роздавала грошову "допомогу" від РФ та обійняла фейкову посаду. Правоохоронці затримали її та оголосили підозру.

В Ізюмському районі (Харківська область) затримали чоловіка, який під час тимчасової окупації регіону здавав росіянам інформацію про українських військових.

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