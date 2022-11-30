Роздавала людям "допомогу" у рублях. У Харківській області затримали поплічницю окупантів

Під час окупації частини Харківської області жінка роздавала грошову "допомогу" від РФ та обійняла фейкову посаду. Правоохоронці затримали її та оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

У червні жінка обійняла фейкову посаду "виконувача обов'язків помічника начальника відділу" у так званому "Кондрашівському територіальному відділі тимчасової військово-цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області". Колаборантка видавала односельчанам довідки, щоб вони отримали одноразову грошову "допомогу" в розмірі 10 000 російських рублів. Головною метою її діяльності було створити вигляд "порядку" під час окупації населеного пункту. Задля цього "начальниця" організовувала видачу господарського інвентаря та надавала вказівки людям прибирати територію села. Жінку затримали та оголосили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.