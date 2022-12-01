Фото: В Харьковской области задержали "чиновника", взявшего шефство над несколькими селами (ssu.gov.ua)

Во время оккупации части Харьковской области мужчина перешел на сторону РФ и взял шефство над несколькими деревнями. Правоохранители задержали его и сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"В конце мая мужчина, согласившись на предложение кафиров, занял должность "помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области", - говорится в сообщении. Правоохранители отмечают, что в его псевдообязанности вошло шефство над селом Подлиман и селом Нижняя Журавка Изюмского района. Он организовывал жизнедеятельность населенных пунктов по указаниям оккупантов. Правоохранители задержали мужчину. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают в коллаборационной деятельности.