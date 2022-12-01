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В Харьковской области задержали "чиновника", взявшего шефство над несколькими селами

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Украина, Четверг 01 декабря 2022 21:44
В Харьковской области задержали "чиновника", взявшего шефство над несколькими селами Фото: В Харьковской области задержали "чиновника", взявшего шефство над несколькими селами (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Во время оккупации части Харьковской области мужчина перешел на сторону РФ и взял шефство над несколькими деревнями. Правоохранители задержали его и сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"В конце мая мужчина, согласившись на предложение кафиров, занял должность "помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что в его псевдообязанности вошло шефство над селом Подлиман и селом Нижняя Журавка Изюмского района. Он организовывал жизнедеятельность населенных пунктов по указаниям оккупантов.

Правоохранители задержали мужчину. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают в коллаборационной деятельности.

Напомним, что во время оккупации части Харьковской области женщина раздавала денежную помощь от РФ и заняла фейковую должность. Правоохранители задержали ее и объявили подозрение.

В Изюмском районе (Харьковская область) задержан мужчина, который во время временной оккупации региона сдавал россиянам информацию об украинских военных.

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