Здавав українських військових. У Харківській області затримали пособника окупантів

В Ізюмському районі (Харківська область) затримали чоловіка, який під час тимчасової окупації регіону здавав росіянам інформацію про українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного управління Національної поліції в області Сергія Болвінова.

"Віктор - 58-річний мешканець села Бабенково в Ізюмському районі. Перше, що зробив Віктор після окупації - особисто розповів росіянам місце проживання військовослужбовця ЗСУ", - йдеться у повідомленні. Болвінов повідомив, що Віктор особисто їздив до сім’ї українського військовослужбовця та пропонував "добровільно здатися у полон". "Після конфлікту при отриманні гуманітарної допомоги, Віктор здав росіянам місця проживання проукраїнськи налаштованих односельчан, яких після обшуків росіяни вивезли до катівень - там людей били та катували", - додав поліцейський. Чоловіка вже затримали та вручили підозру у пособництві державі-агресору. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.