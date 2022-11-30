Здавав українських військових. У Харківській області затримали пособника окупантів
В Ізюмському районі (Харківська область) затримали чоловіка, який під час тимчасової окупації регіону здавав росіянам інформацію про українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного управління Національної поліції в області Сергія Болвінова.
"Віктор - 58-річний мешканець села Бабенково в Ізюмському районі. Перше, що зробив Віктор після окупації - особисто розповів росіянам місце проживання військовослужбовця ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Болвінов повідомив, що Віктор особисто їздив до сім’ї українського військовослужбовця та пропонував "добровільно здатися у полон".
"Після конфлікту при отриманні гуманітарної допомоги, Віктор здав росіянам місця проживання проукраїнськи налаштованих односельчан, яких після обшуків росіяни вивезли до катівень - там людей били та катували", - додав поліцейський.
Чоловіка вже затримали та вручили підозру у пособництві державі-агресору. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що під час окупації частини Харківської області жінка роздавала грошову "допомогу" від РФ та обійняла фейкову посаду. Правоохоронці затримали її та оголосили підозру.
Служба безпеки України у Харківській області затримала хакера, який втручався в систему відеоспостереження однієї з державних установ і "зливав" у мережу онлайн-трансляцію панорами міста.
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