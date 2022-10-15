У Харківській області виявили колаборанта, який закликав підтримувати дії РФ

Правоохоронці у Харківській області виявили чоловіка, який під час окупації села закликав місцевих до підтримки діяльністі загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"У квітні 2022 року мешканець с. Хотімля, на той час окупованого представниками РФ, неодноразово закликав місцеве населення підтримувати діяльність загарбників", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вже повідомили чоловіку про підозру у колабораційній діяльності. Також окремо прокурори направили до суду ряд справ відносно подібних осіб в регіоні:
Правоохоронці продовжують роботу з викриття громадян України, які є прихильниками політики Кремля.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали чоловіка, який добровільно став співробітником "правоохоронних органів" росіян на період окупації Балаклії Харківської області.
Також, у Ізюмі затримали екс-правоохоронця, який під час окупації здавав загарбникам українських патріотів.
Окрім того, після звільнення Куп'янська українські військові виявляли колаборантів, які переховувалися у підвалах селищ неподалік від міста.
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