У Харківській області викрили зв’язківця "ЛНР", якого переховував місцевий житель

Правоохоронці викрили військовослужбовця так званої "ЛНР" та місцевого мешканця селища Чкалівське Харківської області, який його переховував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника слідчого управління ГУНП у Харківської області Сергія Болвінова у Facebook .

Зазначається, що під час відпрацювання на звільнених територіях поліція отримала інформацію, що житель селища Чкалівське надав своє житло та одяг для переховування так званому "військовослужбовцю ЛНР".

Правоохоронці затримали бойовика. Відносно двох чоловіків вікрито кримінальну справу.

"Зв’язківцю ЛНР" Сергію Пасечнику оголосили про підозру за ч.2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Мешканцю Чкалівського Сергію Богданову, який переховував бойовика, загрожує кримінальна відповідальність за ст.111-1 ч.4 (колабораційна діяльність) що карається або штрафом, або позбавленням волі, або забороною займатися певною діяльністю.