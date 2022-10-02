В Харьковской области разоблачили связиста "ЛНР", которого прятал местный житель

Правоохранители разоблачили военнослужащего так называемой "ЛНР" и местного жителя поселка Чкаловское Харьковской области, который его прятал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook .

Отмечается, что при отработке на освобожденных территориях полиция получила информацию, что житель поселка Чкаловское предоставил свое жилье и одежду для укрывательства так называемому "военнослужащему ЛНР".

Правоохранители задержали боевика. В отношении двух мужчин открыто уголовное дело.

"Связисту ЛНР" Сергею Пасечнику объявили о подозрении по ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), что карается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Жителю Чкаловского Сергею Богданову, скрывавшему боевика, грозит уголовная ответственность по ст.111-1 ч.4 (коллаборационная деятельность), которая карается либо штрафом, либо лишением свободы, либо запретом заниматься определенной деятельностью.