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У Харківській області від удару FPV-дрону по авто загинув суддя Верховного суду

Харківська область, Субота 28 вересня 2024 17:36
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У Харківській області від удару FPV-дрону по авто загинув суддя Верховного суду Фото: російський дрон влучив у цивільну автівку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Левицький

У Козачій Лопані російський дрон атакував цивільний автомобіль. В результаті удару загинув суддя Верховного Суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними правоохоронців, сьогодні, 28 вересня, ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль "Mitsubishi Lancer" у селищі Козача Лопань Дергачівської ТГ. В результаті удару 61-річний водій загинув на місці. Жертвою цинічного удару став суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.

За даними джерела РБК-Україна, загиблий суддя - Леонід Лобойко.

Також наразі відомо про трьох поранених жінок. За попередніми даними, вони теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.

"Уточнена інформація буде надана після встановлення всіх деталей чергового злочину російської армії", - наголосили в прокуратурі.

Правоохоронці зауважили, що прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Удари по Україні 28 вересня

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські військові знову атакували міста України. Зокрема під ударом опинились енергетика, база відпочинку та медичний заклад.

РБК-Україна писало, що росіяни вдарили по медустанові у Сумах. Все, що наразі відомо про подвійний удар по медустанові, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас ми підготували окремий матеріал, в якому зібрали все про наслідки нічного обстрілу України.

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