В Харьковской области от удара FPV-дрона по автомобилю погиб судья Верховного суда

В Казачьей Лопане российский дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате удара погиб судья Верховного Суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

По данным правоохранителей, сегодня, 28 сентября, вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль "Mitsubishi Lancer" в поселке Казачья Лопань Дергачевской ТГ. В результате удара 61-летний водитель погиб на месте. Жертвой циничного удара стал судья Верховного Суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям.

По данным источника РБК-Украина, погибший судья - Леонид Лобойко.

Также сейчас известно о трех раненых женщинах. По предварительным данным они тоже находились в этом автомобиле. Их госпитализировали в больницу.

"Уточненная информация будет предоставлена после установления всех деталей очередного преступления российской армии", - подчеркнули в прокуратуре.

Правоохранители отметили, что прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.