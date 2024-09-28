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В Харьковской области от удара FPV-дрона по автомобилю погиб судья Верховного суда

Харьковская область, Суббота 28 сентября 2024 17:36
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В Харьковской области от удара FPV-дрона по автомобилю погиб судья Верховного суда Фото: российский дрон попал в гражданский автомобиль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Левицкий

В Казачьей Лопане российский дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате удара погиб судья Верховного Суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным правоохранителей, сегодня, 28 сентября, вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль "Mitsubishi Lancer" в поселке Казачья Лопань Дергачевской ТГ. В результате удара 61-летний водитель погиб на месте. Жертвой циничного удара стал судья Верховного Суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям.

По данным источника РБК-Украина, погибший судья - Леонид Лобойко.

Также сейчас известно о трех раненых женщинах. По предварительным данным они тоже находились в этом автомобиле. Их госпитализировали в больницу.

"Уточненная информация будет предоставлена после установления всех деталей очередного преступления российской армии", - подчеркнули в прокуратуре.

Правоохранители отметили, что прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Удары по Украине 28 сентября

Напомним, что сегодня ночью российские военные снова атаковали города Украины. В частности, под ударом оказались энергетика, база отдыха и медицинское учреждение.

РБК-Украина писала, что россияне ударили по медучреждению в Сумах. Все, что известно о двойном ударе по медучреждению, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время мы подготовили отдельный материал, в котором собрали все о последствиях ночных обстрелов Украины.

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