В Харківській області тракторист підірвався на ворожій міні

Поблизу села Вовчий Яр Харківської області на міні підірвався 53-річний тракторист. Чоловіка було госпіталізовано.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України в Харківській області.

"14 березня у полі поблизу села Вовчий Яр Ізюмського району попередньо на міні підірвався тракторист, чоловік 1969 року народження. В результаті вибуху він отримав осколкове поранення правого стегна і гомілки", - пише пресслужба.

Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала чоловіка до Харківської обласної лікарні.

Українців закликають бути максимально обережними й повідомляти про виявлення підозрілих предметів в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".