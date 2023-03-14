В Харківській області тракторист підірвався на ворожій міні

Поблизу села Вовчий Яр Харківської області на міні підірвався 53-річний тракторист. Чоловіка було госпіталізовано.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України в Харківській області.
"14 березня у полі поблизу села Вовчий Яр Ізюмського району попередньо на міні підірвався тракторист, чоловік 1969 року народження. В результаті вибуху він отримав осколкове поранення правого стегна і гомілки", - пише пресслужба.
Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала чоловіка до Харківської обласної лікарні.
Українців закликають бути максимально обережними й повідомляти про виявлення підозрілих предметів в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в селі Посад-Покровське Херсонської області на російській міні підірвалися четверо піротехніків ДСНС.
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