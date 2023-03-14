RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области тракторист подорвался на вражеской мине

Фото: в Харьковской области тракторист подорвался на вражеской мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вблизи села Волчий Яр Харьковской области на мине подорвался 53-летний тракторист. Мужчина был госпитализирован.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины в Харьковской области.

"14 марта в поле вблизи села Волчий Яр Изюмского района предварительно на мине подорвался тракторист, мужчина 1969 года рождения. В результате взрыва он получил осколочное ранение правого бедра и голени", - пишет пресс-служба.

Бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала мужчину в Харьковскую областную больницу.

Украинцев призывают быть максимально осторожными и сообщать об обнаружении подозрительных предметов в ГСЧС или Нацполицию по телефонам "101", "102" или "112".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в селе Посад-Покровское Херсонской области на российской мине подорвались четверо пиротехников ГСЧС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине