В Харьковской области тракторист подорвался на вражеской мине

Вблизи села Волчий Яр Харьковской области на мине подорвался 53-летний тракторист. Мужчина был госпитализирован.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины в Харьковской области.
"14 марта в поле вблизи села Волчий Яр Изюмского района предварительно на мине подорвался тракторист, мужчина 1969 года рождения. В результате взрыва он получил осколочное ранение правого бедра и голени", - пишет пресс-служба.
Бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала мужчину в Харьковскую областную больницу.
Украинцев призывают быть максимально осторожными и сообщать об обнаружении подозрительных предметов в ГСЧС или Нацполицию по телефонам "101", "102" или "112".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в селе Посад-Покровское Херсонской области на российской мине подорвались четверо пиротехников ГСЧС.
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