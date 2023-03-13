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У Херсонській області піротехніки ДСНС підірвалися на російській міні

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Понеділок 13 березня 2023 19:54
У Херсонській області піротехніки ДСНС підірвалися на російській міні Фото: На Херсонщині піротехніки ДСНС підірвалися на російській міні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У селі Посад-Покровське в Херсонській області підірвалися на російській міні четверо піротехніків ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

"Фахівці-вибухотехніки прибули до Херсонської області з Миколаївської області, щоб допомогти колегам. Під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас", - ідеться в повідомленні.

Постраждалих рятувальників доправили до лікувального закладу. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, на протитанковій міні підірвався в полі місцевий житель - він перебував в автомобілі. Чоловік загинув на місці.

Нагадаємо, напередодні на Миколаївщині підліток підірвався на невідомому предметі.

Раніше повідомлялося, що під час виконання польових робіт у селі Зелений Гай Херсонської області трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. В результаті одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

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