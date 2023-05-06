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У Харківській області трактор наїхав на міну

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Харківська область, Субота 06 травня 2023 17:27
У Харківській області трактор наїхав на міну Фото: У Харківській області трактор наїхав на міну (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 6 травня, у Харківській області трактор наїхав на міну. Унаслідок події 43-річний чоловік отримав травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Харківській області у Facebook.

Інцидент стався на полі неподалік с. Затишшя Харківського району, трактор натрапив на протитанкову міну.

Унаслідок вибуху 43-річний тракторист отримав тілесні ушкодження. Постраждалого доставили до медичного закладу.

Фото: На Харківщині трактор наїхав на міну (Facebook)

Нагадаємо, у Київській області тракторист підірвався на протитанковій міні.

Крім того, раніше в Херсонській області під час проведення польових робіт трактор підірвався на російській міні. Внаслідок цього водій отримав поранення.

Додамо, що 4 травня в Ізюмському районі у полі під час проведення польових робіт підірвався трактор. Внаслідок інциденту водія госпіталізовано.

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