У Харківській області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: деталі

У Харківській області розширили зону примусової евакуації громадян. Йдеться передусім про родини з дітьми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням допис голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова у Telegram.
Очільник Харківської ОВА розповів, що рішення про примусову евакуацію родин із дітьми схвалили на Раді оборони області.
Йдеться про евакуацію громадян із населених пунктів Куп'янського району:
"За нашою інформацією, у визначених селах Великобурлуцької громади проживає 90 дітей із 56 родин. У визначених населених пунктах Кіндрашівської громади підлягають евакуації 177 дітей зі 108 родинами", - повідомив Синєгубов.
Зазначається, що в цілому з 16 населених пунктів необхідно вивезти у безпечні місця 267 дітей з їхніми родинами.
"Рішення ухвалене у зв'язку з посиленими ворожими обстрілами", - уточнив посадовець.
Він також закликав родини з неповнолітніми дітьми "зберегти життя та виїхати з небезпечних територій".
Повідомляється також, що вже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.
Безкоштовна гаряча лінія з питань евакуації: 0 800 33 92 91.
"Звертайтесь для консультацій і допомоги на всіх етапах евакуації", - підсумував Синєгубов.
Допис Синєгубова (скриншот: t.me/synegubov)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що росіяни намагались зруйнувати переправу у Харківській області, що ускладнило евакуаційні процеси та доставку гуманітарних вантажів.
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