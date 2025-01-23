В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми: детали

В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации граждан. Речь идет прежде всего о семьях с детьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова в Telegram.
Глава Харьковской ОВА рассказал, что решение о принудительной эвакуации семей с детьми приняли на Совете обороны области.
Речь идет об эвакуации граждан из населенных пунктов Купянского района:
"По нашей информации, в определенных селах Великобурлукской общины проживает 90 детей из 56 семей. В определенных населенных пунктах Кондрашевской общины подлежат эвакуации 177 детей со 108 семьями", - сообщил Синегубов.
Отмечается, что в целом из 16 населенных пунктов необходимо вывезти в безопасные места 267 детей с их семьями.
"Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами", - уточнил чиновник.
Он также призвал семьи с несовершеннолетними детьми "сохранить жизнь и выехать из опасных территорий".
Сообщается также, что уже определены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей.
Бесплатная горячая линия по вопросам эвакуации: 0 800 33 92 91.
"Обращайтесь для консультаций и помощи на всех этапах эвакуации", - подытожил Синегубов.
Публикация Синегубова (скриншот: t.me/synegubov)
Напомним, ранее мы рассказывали, что россияне пытались разрушить переправу в Харьковской области, что усложнило эвакуационные процессы и доставку гуманитарных грузов.
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