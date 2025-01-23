В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми: детали

Что известно о расширении зоны принудительной эвакуации

Глава Харьковской ОВА рассказал, что решение о принудительной эвакуации семей с детьми приняли на Совете обороны области.

Речь идет об эвакуации граждан из населенных пунктов Купянского района:

из 4 населенных пунктов Великобурлукской общины;

из 12 сел Кондрашевской общины.

"По нашей информации, в определенных селах Великобурлукской общины проживает 90 детей из 56 семей. В определенных населенных пунктах Кондрашевской общины подлежат эвакуации 177 детей со 108 семьями", - сообщил Синегубов.

Отмечается, что в целом из 16 населенных пунктов необходимо вывезти в безопасные места 267 детей с их семьями.

"Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами", - уточнил чиновник.

Он также призвал семьи с несовершеннолетними детьми "сохранить жизнь и выехать из опасных территорий".

Сообщается также, что уже определены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей.

Бесплатная горячая линия по вопросам эвакуации: 0 800 33 92 91.

"Обращайтесь для консультаций и помощи на всех этапах эвакуации", - подытожил Синегубов.

Публикация Синегубова (скриншот: t.me/synegubov)