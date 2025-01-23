У Харківській області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: деталі

У Харківській області розширили зону примусової евакуації громадян. Йдеться передусім про родини з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням допис голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова у Telegram.

Що відомо про розширення зони примусової евакуації

Очільник Харківської ОВА розповів, що рішення про примусову евакуацію родин із дітьми схвалили на Раді оборони області.

Йдеться про евакуацію громадян із населених пунктів Куп'янського району:

з 4 населених пунктів Великобурлуцької громади;

з 12 сіл Кіндрашівської громади.

"За нашою інформацією, у визначених селах Великобурлуцької громади проживає 90 дітей із 56 родин. У визначених населених пунктах Кіндрашівської громади підлягають евакуації 177 дітей зі 108 родинами", - повідомив Синєгубов.

Зазначається, що в цілому з 16 населених пунктів необхідно вивезти у безпечні місця 267 дітей з їхніми родинами.

"Рішення ухвалене у зв'язку з посиленими ворожими обстрілами", - уточнив посадовець.

Він також закликав родини з неповнолітніми дітьми "зберегти життя та виїхати з небезпечних територій".

Повідомляється також, що вже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.

Безкоштовна гаряча лінія з питань евакуації: 0 800 33 92 91.

"Звертайтесь для консультацій і допомоги на всіх етапах евакуації", - підсумував Синєгубов.

Допис Синєгубова (скриншот: t.me/synegubov)