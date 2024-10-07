У Харківській області розширили зону обов'язкової евакуації
У Харківській області обов'язкову евакуацію оголосили ще у двох населених пунктах. Мова про села Ізюмське та Богуславка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної військової адміністрації.
"Відповідне розпорядження "Про проведення обов'язкової евакуації населення в окремих населених пунктах Борівської селищної територіальної громади Ізюмського району" підписали 7 жовтня 2024 року", - уточнили в ОВА.
Фото: Ізюмське та Богуславка на карті (натисніть, щоб збільшити)
За словами начальника Борівської селищної військової адміністрації Олександра Тертишного, евакуацію оголосили з огляду на постійні обстріли та ситуацію на території громади.
"Старости округів, на території яких знаходяться зазначені населені пункти, зобов'язані провести роз'яснювальну роботу щодо загрози життю місцевих жителів. Водночас служба у справах дітей Борівщини проводить постійний моніторинг ситуації із сім'ями з дітьми на території громади", - додав він.
В ОВА наголосили, що всіх людей, яких евакуюють, забезпечать тимчасовим житлом, гумадопомогою, фіндопомогою, а також первинною медичною та психологічною допомогою. При цьому кожному допоможуть у оформленні документів.
Що передувало
Нагадаємо, 12 вересня влада Харківської області оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з 10 населених пунктів Куп'янської громади, шести населених пунктів Курилівської громади та 13 населених пунктів Кондрашівської громади.
Загалом планувалося евакуювати 269 дітей.
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