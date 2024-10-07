ua en ru
Пн, 07 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации

Харьковская область, Понедельник 07 октября 2024 20:09
UA EN RU
В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации Иллюстративное фото: в Харьковской области обязательную эвакуацию объявили в двух селах (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Харьковской области обязательную эвакуацию объявили в еще двух населенных пунктах. Речь о селах Изюмское и Богуславка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.

"Соответствующее Распоряжение "О проведении обязательной эвакуации населения в отдельных населенных пунктах Боровской поселковой территориальной общины Изюмского района" подписали 7 октября 2024 года", - уточнили в ОВА.

В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуацииФото: Изюмское и Богуславка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

По словам начальника Боровской поселковой военной администрации Александра Тертышного, эвакуацию объявили, учитывая постоянные обстрелы и ситуацию на территории общины.

"Старосты округов, на территории которых находятся указанные населенные пункты, обязаны провести разъяснительную работу по угрозе жизни местных жителей. В то же время служба по делам детей Боровщины проводит постоянный мониторинг ситуации с семьями с детьми на территории общины", - добавил он.

В ОВА подчеркнули, что всех людей, которых эвакуируют, обеспечат временным жильем, гумпомощью, финпомощью, а также первичной медицинской и психологической помощью. При этом каждому помогут в оформлении документов.

Что предшествовало

Напомним, 12 сентября власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянской общины, шести населенных пунктов Куриловской общины и 13 населенных пунктов Кондрашевской общины.

Всего планировалось эвакуировать 269 детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Эвакуация Война в Украине
NEWS
В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине
В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине
DAILY
Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше