У Харківській області російський дрон влучив в автівку з людьми: є жертва

Нічний удар по Україні

Вночі 29 червня Росія завдала комбінованого удару по Україні, випустивши рекордні 537 цілей по Україні, серед яких 477 дронів і 60 ракет. Українська протиповітряна оборона знешкодила більшість цілей.

У Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях зафіксовані руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Також були атакували Смілу, Кременчук, Запоріжжя і Миколаїв. Більше про наслідки атаки - у нашому матеріалі.

Під час відбиття масованої атаки загинув пілот F‑16 Максим Устименко. Він відвів літак від населеного пункту, але не встиг катапультуватися.

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