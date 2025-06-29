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В Харьковской области российский дрон попал в машину с людьми: есть жертва

Фото: россияне атаковали гражданское авто в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне ударили дроном по машине с людьми в Харьковской области утром 29 июня. Из-за вражеской атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, около 08:30 зафиксировано попадание беспилотника по гражданскому авто, которое двигалось по дороге в направлении села Приколотное.

В результате вражеского удара погиб 60-летний мужчина, 59-летний мужчина получил взрывное ранение.

"Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи", - уточнил Синегубов.

 

 

Ночной удар по Украине

Ночью 29 июня Россия нанесла комбинированный удар по Украине, выпустив рекордные 537 целей по Украине, среди которых 477 дронов и 60 ракет. Украинская противовоздушная оборона обезвредила большинство целей.

Во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях зафиксированы разрушения домов и объектов инфраструктуры. Также были атаковали Смелу, Кременчуг, Запорожье и Николаев. Больше о последствиях атаки - в нашем материале.

Во время отражения массированной атаки погиб пилот F-16 Максим Устименко. Он отвел самолет от населенного пункта, но не успел катапультироваться.

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ХарьковВойна в УкраинеАтака дронов