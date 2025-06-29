ua en ru
Нд, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Харківській області російський дрон влучив в автівку з людьми: є жертва

Харківська область, Неділя 29 червня 2025 10:16
UA EN RU
У Харківській області російський дрон влучив в автівку з людьми: є жертва Фото: росіяни атакували цивільне авто у Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни вдарили дроном по автівці з людьми у Харківській області зранку 29 червня. Через ворожу атаку загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За його словами, близько 08:30 зафіксовано влучання безпілотника по цивільному авто, яке рухалось дорогою в напрямку села Приколотне.

Внаслідок ворожого удару загинув 60-річний чоловік, 59-річний чоловік отримав вибухове поранення.

"Постраждалого було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги", - уточнив Синєгубов.

Нічний удар по Україні

Вночі 29 червня Росія завдала комбінованого удару по Україні, випустивши рекордні 537 цілей по Україні, серед яких 477 дронів і 60 ракет. Українська протиповітряна оборона знешкодила більшість цілей.

У Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях зафіксовані руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Також були атакували Смілу, Кременчук, Запоріжжя і Миколаїв. Більше про наслідки атаки - у нашому матеріалі.

Під час відбиття масованої атаки загинув пілот F‑16 Максим Устименко. Він відвів літак від населеного пункту, але не встиг катапультуватися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Атака дронів
Новини
При відбитті російської атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко
При відбитті російської атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу