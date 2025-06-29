В Харьковской области российский дрон попал в машину с людьми: есть жертва

Россияне ударили дроном по машине с людьми в Харьковской области утром 29 июня. Из-за вражеской атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, около 08:30 зафиксировано попадание беспилотника по гражданскому авто, которое двигалось по дороге в направлении села Приколотное. В результате вражеского удара погиб 60-летний мужчина, 59-летний мужчина получил взрывное ранение. "Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи", - уточнил Синегубов.