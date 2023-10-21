В Харківській області росіяни вдарили ракетою по терміналу "Нової пошти": є загиблі та поранені

За його словами, під час удару по цивільному об'єкту загинули люди, ще щонаймеше 13 отримали поранення. На місці працюють усі відповідні служби, триває рятувальна операція.

У зв'язку з цим, Зеленський заявив, що потрібно збільшувати тиск на державу-терориста і щодня відповідати на російський терор результатами на передовій.

"Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне", - сказав президент.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість загиблиї наразі становить шість осіб, а кількість поранених зросла до 14, серед них є люди у тяжкому стані.

"Медики надають всю необхідну допомогу. Профільні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки", - написав Синєгубов.

Нові деталі атаки

Синєгубов заявив, що усі загиблі та поранені були працівниками "Нової пошти". Постраждалим від 19 до 42 років, семеро з них перебувають у середньому стані, ще семеро - у тяжкому.

"За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300", - додав Синєгубов.

Вибухи в Харкові та області

Раніше ввечері місцева влада повідомляла, що у Харкові та області чули вибухи - заявлялось про ракетну атаку ворога. До цього росіяни обстрілювали місто 18 жовтня. Тоді через атаку в Харкові були проблеми зі світлом.

А 6 жовтня РФ завдала ракетних ударів по центру Харкова "Іскандерами". Під прицілом ворога опинилися житлові будинки, повідомлялось про десятки постраждалих та загиблу дитину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.