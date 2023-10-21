В Харьковской области россияне ударили ракетой по терминалу "Новой почты": есть погибшие

По его словам, при ударе по гражданскому объекту погибли люди, еще по меньшей мере 13 получили ранения. На месте работают все соответствующие службы, идет спасательная операция.

В этой связи, Зеленский заявил, что нужно увеличивать давление на государство-террориста и ежедневно отвечать на российский террор результатами на передовой.

"Нужно укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше. И мы это делаем. России ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов один: ответственность за совершенное", - сказал президент.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что число погибших сейчас составляет шесть человек, а количество раненых возросло до 14, среди них есть люди в тяжелом состоянии.

"Медики оказывают всю необходимую помощь. Профильные службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия", - написал Синегубов.

Новые детали атаки

Синегубов заявил, что все погибшие и раненые были работниками "Новой почты". Пострадавшим от 19 до 42 лет, семеро из них находятся в среднем состоянии, еще семеро - в тяжелом.

"По предварительным данным, враг ударил ракетами комплекса С-300", - добавил Синегубов.

Взрывы в Харькове и области

Ранее вечером местные власти сообщали, что в Харькове и области слышали взрывы - заявлялось о ракетной атаке врага. До этого россияне обстреливали город 18 октября. Тогда из-за атаки в Харькове были проблемы со светом.

А 6 октября РФ нанесла ракетные удары по центру Харькова "Искандерами". Под прицелом врага оказались жилые дома, сообщалось о десятках пострадавших и погибшем ребенке.

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