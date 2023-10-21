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В Харьковской области россияне ударили ракетой по терминалу "Новой почты": есть погибшие

Фото: в Харьковской области россияне обстреляли терминал "Новой почты"
Автор: Антон Малиновский

Вечером 21 октября россияне атаковали ракетами Харьковскую область, был уничтожен терминал "Новой почты". Сообщается о по меньшей мере шести погибших и 14 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, при ударе по гражданскому объекту погибли люди, еще по меньшей мере 13 получили ранения. На месте работают все соответствующие службы, идет спасательная операция.

В этой связи, Зеленский заявил, что нужно увеличивать давление на государство-террориста и ежедневно отвечать на российский террор результатами на передовой.

"Нужно укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше. И мы это делаем. России ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов один: ответственность за совершенное", - сказал президент.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что число погибших сейчас составляет шесть человек, а количество раненых возросло до 14, среди них есть люди в тяжелом состоянии.

"Медики оказывают всю необходимую помощь. Профильные службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия", - написал Синегубов.

Новые детали атаки

Синегубов заявил, что все погибшие и раненые были работниками "Новой почты". Пострадавшим от 19 до 42 лет, семеро из них находятся в среднем состоянии, еще семеро - в тяжелом.

"По предварительным данным, враг ударил ракетами комплекса С-300", - добавил Синегубов.

Взрывы в Харькове и области

Ранее вечером местные власти сообщали, что в Харькове и области слышали взрывы - заявлялось о ракетной атаке врага. До этого россияне обстреливали город 18 октября. Тогда из-за атаки в Харькове были проблемы со светом.

А 6 октября РФ нанесла ракетные удары по центру Харькова "Искандерами". Под прицелом врага оказались жилые дома, сообщалось о десятках пострадавших и погибшем ребенке.

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