ua en ru
Сб, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові пролунали вибухи: окупанти наносять ракетні удари

Субота 21 жовтня 2023 22:21
UA EN RU
У Харкові пролунали вибухи: окупанти наносять ракетні удари Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові пролунали вибухи у суботу ввечері, 21 жовтня. Російські загарбники завдають по місту ракетних ударів.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети", - написав він.

В то й же час Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Харківській області оголошена загроза застосування балістичного озброєння.

В свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів регіону знаходитися в укриттях.

"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях", - заявив він.

Обстріли Харкова

В останній раз про російські атаки на Харків повідомлялося 18 жовтня. Тоді в результаті атаки в місті були проблеми зі світлом.

8 жовтня російські військові вкотре атакували територію Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна Росії проти України
NEWS
У Харкові пролунали вибухи: окупанти наносять ракетні удари
У Харкові пролунали вибухи: окупанти наносять ракетні удари
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ