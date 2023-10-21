У Харкові пролунали вибухи: окупанти наносять ракетні удари

У Харкові пролунали вибухи у суботу ввечері, 21 жовтня. Російські загарбники завдають по місту ракетних ударів.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети", - написав він.

В то й же час Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Харківській області оголошена загроза застосування балістичного озброєння.

В свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів регіону знаходитися в укриттях.

"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях", - заявив він.

Обстріли Харкова

В останній раз про російські атаки на Харків повідомлялося 18 жовтня. Тоді в результаті атаки в місті були проблеми зі світлом.

8 жовтня російські військові вкотре атакували територію Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка.