У Харківській області росіяни вдарили FPV-дроном по авто поліції: є загиблий

Нічний обстріл України

Нагадаємо, у ніч на 15 листопада Росія завдала по Україні чергового комбінованого удару, застосувавши аеробалістичні ракети "Кинджал" та понад сотню ударних безпілотників.

Російські війська запустили три ракети Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Тамбовської області. А також 135 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" й дрони інших модифікацій із території Росії та окупованого Криму. Близько 80 із них - "Шахеди.

Силам ППО вдалося знищити дві ракети "Кинджал" та 91 ворожий дрон на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного дрона на 13 локаціях по країні, також відомо про падіння уламків збитих цілей у чотирьох місцях.