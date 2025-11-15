RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Харьковской области россияне ударили FPV-дроном по авто полиции: есть погибший

Фото: в Харьковской области россияне ударили FPV-дроном по авто полиции (t.me/UA_National_Police)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты 14 ноября нанесли удар FPV-дроном по служебному автомобилю полиции в Харьковской области. Погиб полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Как сообщили в полиции, за прошедшие сутки враг бил из различных видов вооружения по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов. Против мирного населения оккупанты применяли управляемые авиабомбы и беспилотники.

В Харьковском районе россияне нанесли удар FPV-дроном по служебному автомобилю. Погиб работник полиции.

Также управляемой авиабомбой россияне ударили по городу Лозовая. Повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки и автомобили, помещения предприятий, гаражные боксы и ветеринарная лаборатория.

Богодуховский район враг обстреливал управляемыми авиабомбами и беспилотниками. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети.

По фактам военных преступлений открыты уголовные производства.

 

Фото: последствия атаки россиян в Харьковской области (t.me/UA_National_Police)

 

Ночной обстрел Украины

Напомним, в ночь на 15 ноября Россия нанесла по Украине очередной комбинированный удар, применив аэробаллистические ракеты "Кинжал" и более сотни ударных беспилотников.

Российские войска запустили три ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области. А также 135 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других модификаций с территории России и оккупированного Крыма. Около 80 из них - "Шахеды.

Силам ПВО удалось уничтожить две ракеты "Кинжал" и 91 вражеский дрон на севере, юге и востоке Украины.

В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного дрона на 13 локациях по стране, также известно о падении обломков сбитых целей в четырех местах.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине