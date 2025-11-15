В Харьковской области россияне ударили FPV-дроном по авто полиции: есть погибший

Ночной обстрел Украины

Напомним, в ночь на 15 ноября Россия нанесла по Украине очередной комбинированный удар, применив аэробаллистические ракеты "Кинжал" и более сотни ударных беспилотников.

Российские войска запустили три ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области. А также 135 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других модификаций с территории России и оккупированного Крыма. Около 80 из них - "Шахеды.

Силам ПВО удалось уничтожить две ракеты "Кинжал" и 91 вражеский дрон на севере, юге и востоке Украины.

В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного дрона на 13 локациях по стране, также известно о падении обломков сбитых целей в четырех местах.