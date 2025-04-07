У Харківській області не працюватимуть пересувні відділення "Укрпошти": як отримати пенсію

"Укрпошта" зупиняє роботу пересувних відділень у п’яти районах Харківської області. Таке рішення прийняли через загострення ситуації у регіоні.

АТ "Укрпошта" тимчасово припиняє обслуговування частини населених пунктів Харківської області у зв’язку з загостренням безпекової ситуації. Через постійні обстріли та активні бойові дії пересувні відділення не працюватимуть у Чугуївському, Купʼянському, Ізюмському, Харківському та Богодухівському районах.

Попри це, пенсіонери з цих громад не залишаться без виплат: кошти будуть перераховані у вигляді термінових переказів. Отримати пенсію можна у будь-якому стаціонарному відділенні "Укрпошти" на території України. Для цього потрібно пред’явити паспорт і назвати своє повне ім’я.

У компанії пояснюють, що такий крок є необхідним для безпеки як працівників, так і місцевих жителів, які перебувають у зоні ризику.

Детальну інформацію можна отримати за номером гарячої лінії: 0 800 300 545.