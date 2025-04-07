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У Харківській області не працюватимуть пересувні відділення "Укрпошти": як отримати пенсію

Понеділок 07 квітня 2025 20:14
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У Харківській області не працюватимуть пересувні відділення "Укрпошти": як отримати пенсію Фото: Мобільне відділення "Укрпошти" (volodymyrets.city)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрпошта" зупиняє роботу пересувних відділень у п’яти районах Харківської області. Таке рішення прийняли через загострення ситуації у регіоні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію (ОДА).

АТ "Укрпошта" тимчасово припиняє обслуговування частини населених пунктів Харківської області у зв’язку з загостренням безпекової ситуації. Через постійні обстріли та активні бойові дії пересувні відділення не працюватимуть у Чугуївському, Купʼянському, Ізюмському, Харківському та Богодухівському районах.

Попри це, пенсіонери з цих громад не залишаться без виплат: кошти будуть перераховані у вигляді термінових переказів. Отримати пенсію можна у будь-якому стаціонарному відділенні "Укрпошти" на території України. Для цього потрібно пред’явити паспорт і назвати своє повне ім’я.

У компанії пояснюють, що такий крок є необхідним для безпеки як працівників, так і місцевих жителів, які перебувають у зоні ризику.

Детальну інформацію можна отримати за номером гарячої лінії: 0 800 300 545.

Нагадаємо, окупанти майже щодня обстрілюють населені пункти Харківської області, використовуючи різні види озброєння - від ракет і дронів-камікадзе до авіабомб. Найчастіше під ударами опиняються міста й села поблизу кордону з Росією.

Зокрема, 6 квітня російські війська завдали авіаудару керованою бомбою по житловому будинку в Куп’янську - внаслідок атаки є постраждалі. А наприкінці березня ще один удар КАБом по центру міста також призвів до поранень місцевих мешканців.

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