В Харьковской области не будут работать передвижные отделения "Укрпочты": как получить пенсию
"Укрпочта" останавливает работу передвижных отделений в пяти районах Харьковской области. Такое решение приняли из-за обострения ситуации в регионе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию (ОГА).
АО "Укрпочта" временно прекращает обслуживание части населенных пунктов Харьковской области в связи с обострением ситуации с безопасностью. Из-за постоянных обстрелов и активных боевых действий передвижные отделения не будут работать в Чугуевском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Богодуховском районах.
Несмотря на это, пенсионеры из этих громад не останутся без выплат: средства будут перечислены в виде срочных переводов. Получить пенсию можно в любом стационарном отделении "Укрпочты" на территории Украины. Для этого нужно предъявить паспорт и назвать свое полное имя.
В компании объясняют, что такой шаг необходим для безопасности как работников, так и местных жителей, которые находятся в зоне риска.
Подробную информацию можно получить по номеру горячей линии: 0 800 300 545.
Напомним, оккупанты почти ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, используя различные виды вооружения - от ракет и дронов-камикадзе до авиабомб. Чаще всего под ударами оказываются города и села вблизи границы с Россией.
В частности, 6 апреля российские войска нанесли авиаудар управляемой бомбой по жилому дому в Купянске - в результате атаки есть пострадавшие. А в конце марта еще один удар КАБом по центру города также привел к ранениям местных жителей.
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