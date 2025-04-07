В Харьковской области не будут работать передвижные отделения "Укрпочты": как получить пенсию

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию (ОГА).

АО "Укрпочта" временно прекращает обслуживание части населенных пунктов Харьковской области в связи с обострением ситуации с безопасностью. Из-за постоянных обстрелов и активных боевых действий передвижные отделения не будут работать в Чугуевском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Богодуховском районах.

Несмотря на это, пенсионеры из этих громад не останутся без выплат: средства будут перечислены в виде срочных переводов. Получить пенсию можно в любом стационарном отделении "Укрпочты" на территории Украины. Для этого нужно предъявить паспорт и назвать свое полное имя.

В компании объясняют, что такой шаг необходим для безопасности как работников, так и местных жителей, которые находятся в зоне риска.

Подробную информацию можно получить по номеру горячей линии: 0 800 300 545.