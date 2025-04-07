Росіяни скинули КАБ на село в Харківському районі, є жертва та постраждалі

Російські загарбники завдали бомбового удару по селу Токарівка Друга Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий, а також були постраждалі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова .

Чиновник розповів вранці 7 квітня про ворожий удар із застосуванням керованих авіабомб (КАБ) на населений пункт у Дергачівській територіальній громаді.

"Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес", - повідомив глава ОВА

Він також констатував, що країна-агресор "не припиняє терор цивільного населення Харківщини".

Зазначимо, село Токарівка Друга знаходиться на лівому березі річки Татарка. Це маленьке село з населенням 34 осіб (за останніми відкритими даними). Населений пункт розташований у Дергачівській міській громаді Харківського району Харківської області, недалеко від кордону з РФ.

Обстріли Харківської області

Нагадаємо, міста та села Харківської області майже щодня зазнають ударів з боку російських окупантів, які обстрілюють населені пункти з різних типів озброєння, зокрема активно застосовують авіабомби, ракети та дрони-камікадзе. Найбільше страждають від атаки населені пункти, розташовані недалеко від кордону з РФ.

Так, наприклад, 6 квітня російські терористи вдарила КАБом по багатоповерхівці в Куп’янську, й внаслідок атаки були постраждалі.

Також нагадаємо, що 30 березня російські загарбники також вдарили керованою авіабомбою по центру Куп'янська, й тоді постраждали кілька людей.