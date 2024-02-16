У Харківській області планують відновити офлайн-навчання: коли та в яких районах

"Уже з 1 вересня ми прагнемо відновити офлайн-навчання у громадах, де дозволяє безпекова ситуація. Насамперед - у Лозівському та Красноградському районах", - повідомив Синєгубов.

Глава ОВА разом із міністром освіти та науки Оксеном Лісовим та головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде оглянули будівництво захисних споруд у навчальних закладах області.

За словами Синєгубова, обладнати укриття необхідно у 1084 закладах освіти.

"Тому намагаємося залучити й кошти міжнародних партнерів, і державні, і місцеві ресурси. Позиція незмінна: офлайн-навчання можливе тільки там, де дозволяє безпекова ситуація і створені для цього відповідні умови", - зазначив Синєгубов.

Ситуація у Харківській області

Варто зазначити, що Харків та область постійно обстрілюють ворожі війська. До того ж тривають бої на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, 28 січня, спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив про те, що російські окупаційні війська не мають стратегічних успіхів на сході України. Але ворог намагається наступати, про це свідчить кількість знищеної техніки ворога.

Наприкінці січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.

За словами представника Сухопутних сил, Куп'янський напрямок для противника залишається пріоритетним, і росіяни намагаються неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати наступальні дії.

Детальніше про ситуацію під Куп'янськом, основні загрози та про те, коли Росія може наважитися на великий штурм, - у матеріалі РБК-Україна.