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В Харьковской области планируют возобновить офлайн-обучение: когда и в каких районах

Фото: в Харьковской области планируют возобновить офлайн-обучение (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Лозовском и Красноградском районах Харьковской области планируют возобновить офлайн-обучение с 1 сентября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Уже с 1 сентября мы стремимся возобновить офлайн-обучение в общинах, где позволяет ситуация с безопасностью. Прежде всего - в Лозовском и Красноградском районах", - сообщил Синегубов.

Глава ОВА вместе с министром образования и науки Оксеном Лесовым и главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде осмотрели строительство защитных сооружений в учебных заведениях области.

По словам Синегубова, оборудовать укрытие необходимо в 1084 учебных заведениях.

"Поэтому пытаемся привлечь и средства международных партнеров, и государственные, и местные ресурсы. Позиция неизменна: офлайн-обучение возможно только там, где позволяет ситуация с безопасностью и созданы для этого соответствующие условия", - отметил Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

Следует отметить, что Харьков и область постоянно обстреливают вражеские войска. К тому же, продолжаются бои на Купянском направлении.

Напомним, 28 января, спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, свидетельствует об этом количество уничтоженной техники врага.

В конце января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.

Подробнее о ситуации под Купянском, основных угрозах и о том, когда Россия может решиться на большой штурм, - в материале РБК-Украина.

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