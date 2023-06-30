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У Харківській області планують примусово евакуювати дітей з п'яти сіл

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Харківської області хоче оголосити примусову евакуацію дітей у п'яти селах Вовчанської громади.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"На Вовчанському напрямку кожен день обстріли. У нас вже є звернення від міської військової адміністрації щодо примусової евакуації дітей з п'яти населених пунктів, які входять до складу Вовчанської територіальної громади. Це звернення розглядається і, найімовірніше, буде прийнято", - сказав Синєгубов.

За його словами, сім'ї з дітьми можуть розмістити у Харкові та інших безпечніших районах області, місця для цього є.

Синєгубов додав, що у Харкові зарезервовано 3,5 тисячі місць у гуртожитках вузів, і люди можуть проживати там стільки, скільки знадобиться.

Обстріли Харківської області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють Харківську область. Найбільше від атак окупантів страждають прикордонні населені пункти, оскільки вони перебувають у радіусі досяжності ворожої артилерії.

Зокрема, війська РФ били по Харківській області 12 червня. Тоді постраждали троє мирних жителів. Також від ударів було пошкоджено приватні будинки.

При цьому 17 червня у селі Гур'їв Козачок Харківської області росіяни обстріляли машину, внаслідок чого загинули двоє людей.

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