В Харьковской области планируют принудительно эвакуировать детей из пяти сел

"На Волчанском направлении каждый день обстрелы. У нас уже есть обращение от городской военной администрации относительно принудительной эвакуации детей из пяти населенных пунктов, которые входят в состав Волчанской территориальной общины. Это обращение рассматривается и, скорее всего, будет принято", - сказал Синегубов.

По его словам, семьи с детьми могут разместить в Харькове и других более безопасных районах области, места для этого есть.

Синегубов добавил, что в Харькове зарезервировано 3,5 тысяч мест в общежитиях вузов, и люди могут проживать там столько, сколько понадобится.

Обстрелы Харьковской области

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область. Больше всего от атак оккупантов страдают пограничные населенные пункты, поскольку они находятся в радиусе досягаемости вражеской артиллерии.

В частности, войска РФ били по Харьковской области 12 июня. Тогда пострадали три мирных жителя. Также от ударов были повреждены частные дома.

При этом 17 июня в селе Гурьев Казачок Харьковской области россияне обстреляли машину, в результате чего погибли два человека.