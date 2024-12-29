ua en ru
Нд, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Харківській області досі не повністю повернули тепло після масованої атаки РФ

Харків, Неділя 29 грудня 2024 10:15
UA EN RU
У Харківській області досі не повністю повернули тепло після масованої атаки РФ Фото: у Харківській області досі не повністю відновили тепло після 25 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Харківській області ще відновлюють подачу тепла жителям. Проблеми з теплопостачанням виникли після масованої атаки ворога 25 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Фахівці продовжують ремонтні роботи для відновлення теплопостачання. Нагадаємо, що після масованої атаки армії РФ без тепла залишалися понад 500 тисяч абонентів Харківщини", - зазначив Синєгубов.

За його словами, наразі триває відновлення теплопостачання у громадах Харківського району.

Масований обстріл Харкова

Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, окупанти завдали нового масованого удару по енергетиці України. Ворог випустив по Харкову 12 ракет. Внаслідок атаки у місті без тепла залишилися понад тисячу житлових будинків.

Через наслідки обстрілу уряд дозволив тимчасово не вимикати світло у Харкові та області.

Станом на 28 грудня у Харкові без опалення були 85 тисяч абонентів, а у Харківському районі - 27 тисяч.

Більше про наслідки масованої атаки на енергетику України - дізнайтеся за посилання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Росіяни запустили по Україні шість ракет і 10 дронів. Скільки збила ППО
Росіяни запустили по Україні шість ракет і 10 дронів. Скільки збила ППО
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту