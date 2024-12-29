ua en ru
Вс, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Харьковской области до сих пор не полностью вернули тепло после массированной атаки РФ

Харьков, Воскресенье 29 декабря 2024 10:15
UA EN RU
В Харьковской области до сих пор не полностью вернули тепло после массированной атаки РФ Фото: в Харьковской области до сих пор не полностью восстановили тепло после 25 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области еще восстанавливают подачу тепла жителям. Проблемы с теплоснабжением возникли после массированной атаки врага 25 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Специалисты продолжают ремонтные работы для восстановления теплоснабжения. Напомним, что после массированной атаки армии РФ без тепла оставались более 500 тысяч абонентов Харьковской области", - отметил Синегубов.

По его словам, сейчас продолжается восстановление теплоснабжения в громадах Харьковского района.

Массированный обстрел Харькова

Напомним, на Рождество, 25 декабря, оккупанты нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. Враг выпустил по Харькову 12 ракет. В результате атаки в городе без тепла остались более тысячи жилых домов.

Из-за последствий обстрела правительство разрешило временно не выключать свет в Харькове и области.

По состоянию на 28 декабря в Харькове без отопления были 85 тысяч абонентов, а в Харьковском районе - 27 тысяч.

Больше о последствиях массированной атаки на энергетику Украины - узнайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Россияне запустили по Украине шесть ракет и 10 дронов. Сколько сбила ПВО
Россияне запустили по Украине шесть ракет и 10 дронов. Сколько сбила ПВО
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта